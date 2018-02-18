OTEL ODASINDA KORKUNÇ OLAY! KAPIYI AÇINCA CESETLE KARŞILAŞTILAR
Malatya'da bir kişi otel odasında ölü bulundu. Otel çalışanı ağır bir kokunun gelmesi üzerine odaya girdi ve şahsın yatağında hareketsiz halde yattığını gördü.
Malatya'da bir otel odasından kötü kokular gelmesi üzerine odaya giren görevliler erkek cesedi ile karşılaştı.
GÖREVLİLER İÇERİ GİRDİ
Alınan bilgiye göre, merkez Battalgazi ilçesi İnönü Caddesi'ndeki bir otelde kalan Hasan Görgü'nün (54) odasından kötü koku gelmesi üzerine görevliler içeri girdi.
POLİSLER ERKEK CESEDİ BULDU
Görgü'nün hareketsiz yattığını gören otel görevlileri, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Görgü'nün öldüğünü belirledi.
Görgü'nün cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı.
Kaynak: haberinburada
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