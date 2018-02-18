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Otel Odasında Korkunç Olay! Kapıyı Açınca Cesetle Karşılaştılar
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Otel odasında korkunç olay! Kapıyı açınca cesetle karşılaştılar

OTEL ODASINDA KORKUNÇ OLAY! KAPIYI AÇINCA CESETLE KARŞILAŞTILAR

Malatya'da bir kişi otel odasında ölü bulundu. Otel çalışanı ağır bir kokunun gelmesi üzerine odaya girdi ve şahsın yatağında hareketsiz halde yattığını gördü.

Tarih : 18 Şubat 2018, 23:30
Puan Ver : Otel Odasında Korkunç Olay! Kapıyı Açınca Cesetle Karşılaştılar(5/10)1

Malatya'da bir otel odasından kötü kokular gelmesi üzerine odaya giren görevliler erkek cesedi ile karşılaştı.

GÖREVLİLER İÇERİ GİRDİ

Alınan bilgiye göre, merkez Battalgazi ilçesi İnönü Caddesi'ndeki bir otelde kalan Hasan Görgü'nün (54) odasından kötü koku gelmesi üzerine görevliler içeri girdi.

POLİSLER ERKEK CESEDİ BULDU

Görgü'nün hareketsiz yattığını gören otel görevlileri, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Görgü'nün öldüğünü belirledi.

Görgü'nün cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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