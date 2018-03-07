OTEL ODASINDA CESEDİ BULUNAN FUTBOLCUNUN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU
İtalyan ekibi Fiorentina'da forma giyen ve geçtiğimiz günlerde otel odasında ölü bulunan Astori'nin ilk belirlemelere göre "doğal sebeplerle öldüğü" ortaya çıktı.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Fiorentina'nın takım kaptanı Davide Astori'nin, kalbinin yavaşlayarak durması sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.
İtalyan resmi ANSA ajansının haberine göre, Astori'nin otopsisi, Padova Üniversitesi Vasküler Patoloji Merkezi Başkanı Gaetano Thiene ve Udine Üniversitesi Adli Tabibi Carlo Moreschi tarafından yapıldı. 31 yaşındaki futbolcunun, elde edilen ilk bulgular doğrultusunda "büyük olasılıkla doğal sebeplerle öldüğü" ifade edildi.
KALBİ YAVAŞLAYARAK DURDU
"Herhangi bir makroskobik bulgu olmaksızın, muhtemel bradiaritmi kaynaklı ani kardiyak ölüm" ifadesinin kullanıldığı otopsi raporuna göre Astori, büyük ihtimalle kalbinin yavaşlayarak durması sebebiyle yaşamını yitirdi.
KESİN TANI İÇİN 60 GÜN LAZIM
Kesin tanı için histolojik inceleme yapılması gerektiği belirtilen raporda, araştırmaların 60 gün içinde gerçekleşeceği de aktarıldı. Savcının imzaladığı izin kağıdıyla futbolcunun naaşı ailesine teslim edildi.
Astori'nin cenaze töreni 8 Mart Perşembe günü Floransa'da düzenlenecek. Ailenin isteği üzerine törenden herhangi bir fotoğraf veya görüntü alınmasına izin verilmeyecek.
Kaynak: haberinburada
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