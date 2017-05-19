OTEL DOLULUK ORANLARI YÜZDE 100'LERE ULAŞTI
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile hafta sonu tatilinin birleşmesi, Ege Bölgesi'ndeki otellerin dolmasını sağladı. Otellerdeki doluluk oranı yüzde 100'lere ulaştı
Hafta sonu tatili ile resmi tatillerde yoğun bir ziyaretçi akınına uğrayan Pamukkale'de de otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.
Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, Pamukkale'nin Türkiye'deki ören yerleri arasında en fazla ziyaretçi çeken yer olduğunu, yaklaşık 2 milyon civarında yerli ve yabancı misafirin Pamukkale'yi ziyaret ettiğini kaydetti.
19 Mayıs nedeniyle üç günlük tatilde tesislerin dolduğunu belirten Şen, "Biz tüm vatandaşlarımızı bu bayramda olduğu gibi tüm zamanlarda Pamukkale'ye çağırıyoruz, davet ediyoruz. Pamukkale'yi mutlaka görün diyoruz. Pamukkale, dünya turizm literatürlerinde gezilip görülmesi gereken yerlerden biri olarak yer alıyor" ifadelerini kullandı.
kaynak:habertürk
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