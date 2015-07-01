

Turizmde işlerin çok iyi gittiği söylenemez. Türkiye'ye gelen turis sayısı giderek düşüyor ve bu da oteller arasındaki rekabeti zirveye çıkarmış durumda. Otel bulmak ve rezervasyon yapmak için kullanılan online servisler de çok popüler olunca, oteller arasındaki rekabet bu servis ve uygulamalara da yansıyor.



Öyle ki, bazı otelleri telefonla arayarak doğrudan rezervasyon yaptırmak ve indirim almak istediğinizde sizi bu otel rezervasyon uygulamalarına yönlendirip, bu uygulamalar içinde çok daha büyük indirimler olduğunu vurguluyorlar, zira müşterilerin söz konusu uygulama üzerinden gelmesi, otelin o uygulamadaki popülerliğini arttırıyor ve daha fazla kullanıcıya tavsiye edilmesini kolaylaştırıyor. Yani oteller artık müşterilerini kendi web sayfalarına veya danışma masalarına yönlendirmek yerine, Booking.com veya trivago.com gibi otel rezervasyon servislerine yönlendirmeyi daha kazançlı bir seçenek olarak görüyorlar.



İşte bu atmosferde, siz de tahmin ettiğinizden çok daha düşük fiyatlara bir hafta sonu kaçamağı yapabilir, düşündüğünüzden çok daha düşük bir fiyata kendinize ekstra bir yaz tatili fırsatı çıkarabilirsiniz. Tek yapmanız gereken doğru uygulamada, doğru oteli bulmak.



Ancak bu uygulamalar üzerinden rezervasyon yaptırdığınızda, daha sonra mağduriyet yaşamamak için mutlaka oteli de telefonla arayarak, rezervasyonunuzu ve istediğiniz şartları da (oda büyüklüğü, odanın yeri, yatak büyüklüğü, öğün sayısı vs) teyit etmenizi öneriyoruz zira bazen otellerin, internet servisleri üzerinden gelen müşterilerin rezervasyonlarını, son güne kadar işlemeyip, son günde de ellerinde kalan odalardan birini verdiklerine ve dolayısıyla rezervasyon şartlarını tam anlamıyla sağlayamadıkları görülebiliyor. Telefonla, rezervasyonunuzun peşinden koştuğunuzu gören otelin size karşı daha dikkatli davranmasını sağlamış olacaksınız.



İşte o uygulamalar.