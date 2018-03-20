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Ötanazi Uyguladılar! Dünyanın Son Beyaz Erkek Gergedanı Da Aramızdan Ayrıldı
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Ötanazi Uyguladılar! Dünyanın Son Beyaz Erkek Gergedanı da Aramızdan Ayrıldı

ÖTANAZİ UYGULADILAR! DÜNYANIN SON BEYAZ ERKEK GERGEDANI DA ARAMIZDAN AYRILDI

Dünyanın son beyaz erkek gergedanı yaşlılığa bağlı sebeplerle 45 yaşında hayatını kaybetti. Türünün son üyesi olan hayvana ötanazi uygulandı.

Tarih : 20 Mart 2018, 12:30
Puan Ver : Ötanazi Uyguladılar! Dünyanın Son Beyaz Erkek Gergedanı Da Aramızdan Ayrıldı(5/10)1

Kenya'da bulunan vahşi hayatı koruma vakfı Ol Pejeta, Sudan isimli beyaz gergedanın yaşının getirdiği problemlerden dolayı dün hayatını kaybettiğini açıkladı.

ÇOK ACI ÇEKİNCE ÖTENAZİ UYGULADILAR

Ol Pejeta yaptığı açıklamada Sudan'ın son 24 saat içerisinde geçirdiği hastalıktan dolayı çok açı çektiğini, buna daha fazla dayanamadıkları için ona ötenazi uygulama kararı aldıklarını belirtti.

ÖLÜMÜ YASA BOĞDU

Ol Pejeta'nın genel müdürü, Sudan'ın ölümü hakkında "Ol Pejeta ailesi olarak, Sudan'ın ölümü bizi yasa boğdu. O kendi türü için mükemmel bir elçiydi. Sudan, İnsan ırkının yaptıkları sebebi ile soyları tükenme tehlikesi içinde olan tüm türler için küresel bir farkındalık uyandırdı" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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