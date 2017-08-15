Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu sonarası, Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ açıklama yaptı.

"ÖSYM GEREKENİ YAPACAKTIR"

Bozdağ'a, ÖSYM'deki yerleştirme hatasıyala ilgili değerlendirmesi soruldu. Soru üzerine Bozdağ, "ÖSYM'nin yaptığı büyük bir hatadır. ÖSYM ihmali olanlar hakkında gerekeni yapacaktır." dedi.

"YAPTIĞI BÜYÜK BİR HATADIR"

İşte Bozdağ'ın konuyla ilgili sözleri:

ÖSYM'nin yaptığı büyük bir hatadır. Çünkü üniversite sınavına giren gençlerimizin tamamı hayallerini gerçekleştirmek için ter döküyorlar, emek veriyorlar ve oranın işlemlerini doğru, objektif, güvenli bir şekilde yapacağına inanıyorlar. Onun için de ÖSYM, bir güven adresidir, hep böyle olmuştur ama zaman zaman böyle olaylar olduğunda da ÖSYM elbette yıpranmaktadır. Bu hadisede de gördüğümüz kadarıyla çok açık, net bir hata vardır. Kasti bir durum olduğunu düşünmüyorum. ÖSYM ihmali olanlar hakkında gerekeni yapacaktır.

Kaynak: haberinburada