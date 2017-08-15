ÖSYM'NİN YERLEŞTİRME HATASIYLA İLGİLİ BEKİR BOZDAĞ, GEREKEN YAPILACAKTIR DEDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu sonarası, Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ açıklama yaptı.
"ÖSYM GEREKENİ YAPACAKTIR"
Bozdağ'a, ÖSYM'deki yerleştirme hatasıyala ilgili değerlendirmesi soruldu. Soru üzerine Bozdağ, "ÖSYM'nin yaptığı büyük bir hatadır. ÖSYM ihmali olanlar hakkında gerekeni yapacaktır." dedi.
"YAPTIĞI BÜYÜK BİR HATADIR"
İşte Bozdağ'ın konuyla ilgili sözleri:
ÖSYM'nin yaptığı büyük bir hatadır. Çünkü üniversite sınavına giren gençlerimizin tamamı hayallerini gerçekleştirmek için ter döküyorlar, emek veriyorlar ve oranın işlemlerini doğru, objektif, güvenli bir şekilde yapacağına inanıyorlar. Onun için de ÖSYM, bir güven adresidir, hep böyle olmuştur ama zaman zaman böyle olaylar olduğunda da ÖSYM elbette yıpranmaktadır. Bu hadisede de gördüğümüz kadarıyla çok açık, net bir hata vardır. Kasti bir durum olduğunu düşünmüyorum. ÖSYM ihmali olanlar hakkında gerekeni yapacaktır.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
- Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
- İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar