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ÖSYM'NİN KOZMİK ODASINDA ARAMA


ÖSYM'NİN KOZMİK ODASINDA ARAMA
Tarih : 30 Kasım 2016, 17:08
Puan Ver : Ösym'nin Kozmik Odasında Arama(5/10)3


Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan incelemede, sınav sorularının 'Sır' adı verilen cihazlara yüklenmesi sırasında FETÖ mensupları tarafından yedeklendiği tespit edildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kopya iddialarıyla gündeme gelen 2009-2014 yılları arasındaki Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ile Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nı (ALES) mercek altına aldı.



Ankara Cumhuriyet Savcısı Ender Coşkun'un talimatıyla, bugüne kadar hiç girilmeyen ve ÖSYM'nin "kozmik odası" olarak nitelenen Soru Hazırlama ve Geliştirme Daire Başkanlığında arama başlatıldı.



Bilişim polisinin katıldığı Soru Hazırlama Merkezi'nde yapılan aramalarda bilgisayarların imajları incelenmek üzere alındı.



 



kaynak:ntv








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