

ÖSYM, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun tavsiyesine rağmen saat 9.45 mağdurlarının talebini reddetti.ÖSYM Yönetim Kurulunca, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) yönelik tavsiye kararına ilişkin, "Sınav binasına kılavuzda ilan edilen zamanda gelmiş ve sınavla ilgili tüm kurallara riayet etmiş olan adayların herhangi bir mağduriyete uğramasına yol açmadan yeni bir sınavın yapılması mümkün değildir" değerlendirmesi yapıldı. ÖSYM'nin değerlendirmesinde, '15 dakika kuralının devam edeceği belirtildi.







kaynak:hürriyet