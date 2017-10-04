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ÖSYM BAŞKANLIĞINA PROF. DR. MAHMUT ÖZER ATANDI


ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Mahmut Özer Atandı
Tarih : 04 Ekim 2017, 08:20
Puan Ver : Ösym Başkanlığına Prof. Dr. Mahmut Özer Atandı(6/10)2

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına Prof. Dr. Mahmut Özer atandı.

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDIBaşbakanlık ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlıklarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Mahmut Özer atanırken, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Müşavirliğine Berat Uzun atandı.

MAHMUT ÖZER KİMDİR?

Tokat'ta 1970 yılında doğan Prof. Dr. Mahmut Özer, ilk ve ortaöğrenimini bu ilde tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden 1992'de mezun olan Özer, yüksek lisans ve doktorasını Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalında tamamladı. Özer, 1992-1994 yıllarında Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Dalaman Havalimanında elektronik mühendisi, 1994-2002 yıllarında da Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Meslek Yüksekokulu Elektrik Programında öğretim görevlisi olarak çalışmalarda bulundu.

Temmuz 2002'de Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde yardımcı doçentlik görevine başlayan Özer, aynı üniversitede 2005-2010 yıllarında doçent olarak görevine devam etti. Temmuz 2010 itibarıyla profesör olarak atanan Özer, 28 Kasım 2010 tarihinde Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne atandı. İslam Dünyası Kalite Güvence Ajansları Birliği (AQAAIW) Başkanı ve Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Genel Kurul Üyesi olan Prof. Dr. Mahmut Özer, evli ve üç çocuk babası.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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