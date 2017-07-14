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ÖSYM: 7 BİN 84 ÜNİVERSİTE ADAYININ YERLEŞTİRME PUANLARI YENİDEN HESAPLANDI


ÖSYM: 7 Bin 84 Üniversite Adayının Yerleştirme Puanları Yeniden Hesaplandı
Tarih : 14 Temmuz 2017, 20:00
Puan Ver : Ösym: 7 Bin 84 Üniversite Adayının Yerleştirme Puanları Yeniden Hesaplandı(6/10)2

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada 2017 yılı Lisans Yerleştirme Sınavı'nda(LYS) 7 bin 84 üniversite adayının yerleştirme puanlarının tekrar hesaplandığı ve buna bağlı olarak başarı sıralamalarının güncellendiği belirtildi.

GÜNCELLENEN SONUÇLAR ERİŞİME AÇILDI

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 7 bin 84 üniversite adayının yerleştirme puanlarının yeniden hesaplandığı, buna bağlı olarak tüm adayların başarı sıralamalarının güncellendiği, güncellemeler sonucunda, puan kesintisi yapılan adaylar hariç, adayların puanlarında bir değişiklik olmamasına rağmen başarı sıralamalarında genel olarak yukarı yönde bir değişiklik gerçekleştiği ve son güncellenen sonuçların tüm adayların erişimine açıldığı duyuruldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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