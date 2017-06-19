UEFA Avrupa Liginde Galatasaray'la eşleşen Östersunds'ta şaşkınlık ve heyecan var. İsveç basını ise 'kabus gibi bir kura' yorumunda bulundu.



Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda İsveç'in Östersunds takımı ile eşleşti. Kura İsveç basınında büyük yankı uyandırdı.







İsveç'in önde gelen internet siteleri, Galatasaray'ın Türkiye'nin büyük kulüplerinden birisi olduğunu vurgularken şu ifadeleri kullandı: "Östersunds 5 yıl önce ikinci ligdeydi. Şimdi ilk Avrupa maçına çıkacak. Ama kabus gibi bir kura çekti. Türkiye'nin en büyüklerinden olan Galatasaray ile eşleşti"







İsveç basını, Galatasaray'ın kadrosunda Muslera, Sneijder, De Jong gibi dünya futbolunda tanınan ve saygı duyulan isimler bulundurduğunu da vurguladı.







kaynak:sabah