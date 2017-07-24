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Östersunds'lu oyuncudan Tudor'a taş: Ona dersini verdim

ÖSTERSUNDS'LU OYUNCUDAN TUDOR'A TAŞ: ONA DERSİNİ VERDİM

Igor Tudor'un PAOK'u çalıştırdığı dönemde A Takım'dan çıkardığı Östersunds'lu Sotirios Papagiannopoulos, "Tudor'dan intikamımı aldım, ona hak ettiği dersi verdim." dedi.

Tarih : 24 Temmuz 2017, 20:00
Puan Ver : Östersunds'lu Oyuncudan Tudor'a Taş: Ona Dersini Verdim(5/10)1

Östersunds'un Yunan asıllı stoperi Sotirios Papagiannopoulos, Galatasay'ı eledikleri Avrupa maçının ardından Igor Tudor'u hedef aldı.

"ONA HAK ETTİĞİ DERSİ VERDİM"

Sabah'ta yer alan habere göre Papagiannopoulos, turun geçilmesiyle büyük sevinç yaşarken soyunma odasında "Tudor'dan intikamımı aldım, ona hak ettiği dersi verdim" dediği ifade edildi.

TUDOR, A TAKIM KADROSUNDAN ÇIKARMIŞTI

Tudor PAOK'u çalıştırdığı dönemde Yunan ekibinin formasını giyen Papagiannopoulos, Hırvat hoca tarafından A Takım kadrosundan çıkartılmıştı. Bunun üzerine İsveç'e dönen Papagiannopoulos, Östersunds takımının formasını giymeye başlamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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