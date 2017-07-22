Galatasaray'da, bu sezon başında bütün futbolcuların yer aldığı bir whatsapp grubu kurulduğu ortaya çıktı. Ve nitekim önceki gece oyuncular bu platformda birbiriyle dertleşti.

Östersunds'a elenerek Avrupa kupalarına veda eden sarı kırmızılı futbolcular, akşam soyunma odasında, gece geç saatlerde ise kurdukları whatsapp grubunda kenetlendi. Maicon, Selçuk'u teselli ederken, Belhanda ve Eren, "Bu bir uyarı. Şampiyon olabiliriz" dedi.

GOMIS HIRSINDAN AĞLADI, MUSLERA KOLTUĞU YUMRUKLADI

Bu dertleşme, maç sonrası soyunma odasında yaşananların devamında geldi. Karşılaşmanın sona ermesiyle odakta yer alan isim ilk olarak Selçuk İnan oldu. Taraftarların protesto ettiği Selçuk soyunma odasında sessiz kalırken, Maicon ise içeri girer girmez, onu teselli etmeye çalıştı. Gomis soyunma odasında hırsından ağlarken, Muslera sinirden oturduğu koltuğu yumrukluyordu. Whatsapp konuşmaları ise şu şekilde oldu…

HERKES İÇİNİ DÖKTÜ

Stattan çıkışta ise whatsapp grubu devreye girdi. Gece geç saatlerde burada mesajlaşmaya başlayan sarı kırmızılı futbolcular adeta birbirlerini ayağa kaldırmaya çalıştı. Soyunma odasında sessiz kalan Belhanda, düşüncelerini whatsapp'a yazdı: "Merak etmeyin, daha iyi olacağız."

GOMIS: BU SONUCUN BAHANESİ YOK

Kaptan Selçuk da, "Beyler ayağa kalkacağız. Bunu hep beraber başaracağız" mesajını gönderdi. Ardından Gomis, arkadaşlarına, "Bu sonucun bahanesi yok. Çok kötü ama bu bize tüm sezon iyi bir ders olacak. Şampiyonluğa kenetleneceğiz" diye seslendi.

EREN: ŞAMPİYON OLABİLİRİZ

Eren Derdiyok da, "Bu sonuç bizi daha çok kenetleyip tüm sezonu etkileyebilir. Şampiyon olabiliriz. Bu maç bize erken bir uyarı olacak, şampiyonluğa ulaşacağız" diye yazdı.

Kaynak: haberinburada