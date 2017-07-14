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Östersunds - Galatasaray Maçı Caps'leri Sosyal Medyaya Damga Vurdu

ÖSTERSUNDS - GALATASARAY MAÇI CAPS'LERİ SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Östersunds'a 2-0 yenilince sosyal medyada caps fırtınası çıktı.

Tarih : 14 Temmuz 2017, 12:00
Puan Ver : Östersunds - Galatasaray Maçı Caps'leri Sosyal Medyaya Damga Vurdu(7/10)3

Galatasaray'ın sürpriz bir şekilde Ostersunds'a yenilmesi sosyal medyada ilginç caps'lerin yapılmasına neden oldu.

Taraftarlar sarı-kırmızılı takıma tepki gösterirken bir kısmı da Sneijder'in takıma dönmesi çağrısında bulundu.

Yapılan caps'lerden bazıları şu şekilde:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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