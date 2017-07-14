Galatasaray'ın sürpriz bir şekilde Ostersunds'a yenilmesi sosyal medyada ilginç caps'lerin yapılmasına neden oldu.

Taraftarlar sarı-kırmızılı takıma tepki gösterirken bir kısmı da Sneijder'in takıma dönmesi çağrısında bulundu.

Yapılan caps'lerden bazıları şu şekilde:

Kaynak: haberinburada