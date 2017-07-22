Abd'de Katliam Gibi Olay! Otoparktaki Römorkta 8 Kişi Ölü Bulundu
Beşiktaş, Amerika'dan Bedavaya Transfer Yapıyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısırlı Mevkidaşıyla Telefonda Görüştü
Çocuğu Tuhafiyeye Bırakıp Kaçan Kadın, Bakıcısı Çıktı
Anadolu Mandasına Yeni Eş Geliyor: Murrah Mandaları
Arkadaşı Tarafından Bıçaklanan Genç, Yürüyerek Geldiği Hastanede Öldü
Bartın'da Plajdaki Kadınları Çeken Sapık Gözaltına Alındı
G.Saray'ın Hocası Igor Tudor, Takımdan 9 Kişinin Gönderilmesini İstedi
Chp Eski Milletvekili İhsan Kalkavan Vefat Etti
Ankara'da Doğalgaz Borusu Patladı! Alevler 10 Metre Yükseliğe Ulaştı
Tff 3. Lig Ekibi Tekirdağspor, 3 Günde 22 Futbolcu Transfer Etti
9 Yaşındaki Katarlı Çocuk, Ailesi Yemek Yerken Uludağ'da Kayboldu
Volkswagen'e Emisyon Davasında 125 Milyon Dolar Ceza Verildi
Erdoğan'dan Abd'ye Ypg Tepkisi: Ha Ali Ha Veli, Dostlar Birbirini Aldatmamalı
Büyükada'daki Toplantı Soruşturmasında 2 Tutuklama
Cumhurbaşkan'ı Erdoğan'dan İsrail'e Mescid-İ Aksa Çağrısı
Hande Ataizi'ni Tokatlayan Sevda Demirel'in Öfkesi Hala Geçmemiş
Çanakkale'de Deprem, Halkı Sokağa Döktü
Serhat Akın, Pişmanım Deyip Survivor Panoroma'yı Yerden Yere Vurdu
Vıp Saç Ekimi İçin İstanbul'a Gelen İngiliz, Parası Alınıp Sokağa Atıldı

Östersunds Faciasından Sonra Tudor Otelde Havuz Keyfi Yaptı

ÖSTERSUNDS FACİASINDAN SONRA TUDOR OTELDE HAVUZ KEYFİ YAPTI

Galatasaray'ın Östersunds maçında yaşadığı kabusun ardından Igor Tudor'un İstanbul'daki bir otelde havuz keyfi yapması dikkat çekti.

Tarih : 22 Temmuz 2017, 10:10
Puan Ver : Östersunds Faciasından Sonra Tudor Otelde Havuz Keyfi Yaptı(5/10)1

Galatasaray Teknik Direktörü İgor Tudor, Avrupa Ligi'ne veda ettikleri maçtan 1 gün sonra İstanbul'da bir otelde görüntülendi.

Fanatik gazetesinin ulaştığı görüntülerde Tudor, yardımcısı Ayhan Akman ile birlikte İstanbul'da bir otelde havuz keyfi yapıyor.

Oldukça neşeli olduğu gözlenen Tudor'un bu hali, Galatasaraylı taraftarları kızdırdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Östersunds  Faciasından  Sonra  Tudor  Otelde  Havuz  Keyfi  Yaptı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER