ÖSTERSUNDS FACİASINDAN SONRA TUDOR OTELDE HAVUZ KEYFİ YAPTI
Galatasaray'ın Östersunds maçında yaşadığı kabusun ardından Igor Tudor'un İstanbul'daki bir otelde havuz keyfi yapması dikkat çekti.
Galatasaray Teknik Direktörü İgor Tudor, Avrupa Ligi'ne veda ettikleri maçtan 1 gün sonra İstanbul'da bir otelde görüntülendi.
Fanatik gazetesinin ulaştığı görüntülerde Tudor, yardımcısı Ayhan Akman ile birlikte İstanbul'da bir otelde havuz keyfi yapıyor.
Oldukça neşeli olduğu gözlenen Tudor'un bu hali, Galatasaraylı taraftarları kızdırdı.
Kaynak: haberinburada
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