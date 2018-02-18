ÖSO'LU ASKERDEN HAİNLERE İNSANLIK DERSİ!
Afrin'de kurtarılan köylerin birinde yakalanan PYD/PKK'lı teröriste ÖSO'lu asker su verdi.
Afrin'deki terör mevzilerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında askerlerimiz ve ÖSO mensupları tek tek teröristlerin elindeki köyleri kurtarıyor.
ÖSO'LU ASKERDEN İNSANLIK DERSİ
Kurtarılan köylerden birinde yakalanan PYD/PKK'lı kadın teröriste ÖSO'lu asker insanlık dersi verdi.
TERÖRİSTE SU VERDİ
Susuzluktan bitkin düşen ve eli yüzü çamura bulanan teröriste ÖSO'lu asker su verdi. Yüzünü yıkayan hain, ÖSO'lu askerin verdiği sudan içti. Olaya ait görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.
Kaynak: haberinburada
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