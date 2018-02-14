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ÖSO taarruzları sürüyor! Çok sayıda terörist öldürüldü

ÖSO TAARRUZLARI SÜRÜYOR! ÇOK SAYIDA TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Afrin'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda Özgür Suriye Ordusu birlikleri terör hedeflerini yerle bir etti. Operasyonda 25 PYD/PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Tarih : 14 Şubat 2018, 00:10
Puan Ver : Öso Taarruzları Sürüyor! Çok Sayıda Terörist Öldürüldü(10/10)6

Özgür Suriye Ordusu birlikleri Zeytin Dalı Harekatı'nda terör odaklarını vurmaya devam ediyor. Kilis karşısındaki Bülbül bölgesinde Hamza Tümeni askerleri ÇNRA'lar ile terör yuvalarına saldırdı. Gün boyunca devam eden atışlarda yaklaşık 25 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

ÖSO ASKERLERİ MORAL DEPOLADI

Bülbül Bölgesinde halen terör unsurlarının gözükmesi sebebiyle Hamza Tümeni birlikleri terör mevzilerini değişik alanlardan vuruyor. Bölgedeki Özgür Suriye Ordusu askerlerinin moralinin yüksek olduğu, kontrollü atışlarla sahayı temizledikleri öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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