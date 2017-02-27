ÖSO İLE ESED REJİMİ ARASINDA ÇATIŞMA!
El Bab ilçesinin güneyinde ÖSO ile Esed rejimi arasında çatışma yaşandı. Çatışmada 22 rejim askeri öldürüldü.
Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesine bağlı Tadif beldesi çevresinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri ile Beşşar Esed rejimi ordusu arasındaki çatışmalarda 22 rejim askerinin öldürüldüğü bildirildi.
Fırat Kalkanı Harekatı bünyesindeki ÖSO birliklerinin ortak temsil edildiği Havar Kilis Operasyon Odası'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, ÖSO birlikleri Bab ilçesinin güneyindeki Tadif beldesini yakınında rejim ordusu milisleri ile çatışmaya girdi. Çatışmalarda 22 rejim askeri öldürüldü.
kaynak:milliyet
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