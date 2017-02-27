Öso İle Esed Rejimi Arasında Çatışma!
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öso ile esed rejimi arasında çatışma!

ÖSO İLE ESED REJİMİ ARASINDA ÇATIŞMA!

El Bab ilçesinin güneyinde ÖSO ile Esed rejimi arasında çatışma yaşandı. Çatışmada 22 rejim askeri öldürüldü.

Tarih : 27 Şubat 2017, 09:08
Puan Ver : Öso İle Esed Rejimi Arasında Çatışma!(10/10)7


Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesine bağlı Tadif  beldesi çevresinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri ile Beşşar Esed rejimi  ordusu arasındaki çatışmalarda 22 rejim askerinin öldürüldüğü bildirildi.



Fırat Kalkanı Harekatı bünyesindeki ÖSO birliklerinin ortak temsil  edildiği Havar Kilis Operasyon Odası'nın sosyal medya üzerinden yaptığı  açıklamaya göre, ÖSO birlikleri Bab ilçesinin güneyindeki Tadif beldesini  yakınında rejim ordusu milisleri ile çatışmaya girdi. Çatışmalarda 22 rejim  askeri öldürüldü.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Öso  İle  Esed  Rejimi  Arasında  Çatışma    haber

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