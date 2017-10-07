ÖSO İDLİB'E GİRDİ, ÇATIŞMALAR BAŞLADI! HEDEF: HTŞ
Suriye'deki son düğüm olarak görülen İdlib'e Türk askerinin konuşlandırılması için son hazırlıklar tamamlandı. Komandolar, tank ve obüsler sınıra ulaştı. Türkiye sınırında gece boyu süren hareketliliğin ardından Özgür Suriye Ordusu'nun İdlib'e girdiği ve çatışmaların başladığı haberleri gelmeye başladı. TSK, Rusya ile ortak İdlib operasyonu için alarm durumuna geçti. Operasyonun hedefinde Hayat Tahrir-i Şam var.
ÖSO İDLİB'E GİRDİ
İdlib'de çatışmasızlık bölgeleri kurulması için eylülde Astana'da anlaşmaya varan iki ülkeden Türkiye kent içi, Rusya ise kent çevresi güvenliği sağlamak üzere 500 asker gönderme hazırlıklarını tamamladı.
Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu'na bağlı "Hamza Bölüğü" Suriye'nin kuzeyindeki bölgeden çekilip dün Halep'in kuzeyindeki Bab-ı Selame üzerinden Türkiye'ye girdi, ardından Hatay'a geçen birlik, Reyhanlı yakınlarındaki Bab-ı Hava sınır kapısından İdlib'e geçti.
GÖRÜNTÜ PAYLAŞTILAR
ÖSO üyeleri, kamyonetlerin kasasında otomatik silahlarla yol alırken çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaştı.
İŞTE HEDEF: HAYAT TAHRİR-İ ŞAM
ÖSO, İdlib'in Kefer Selin ve Kefer Tekarim köylerinde "Hayat Tahrir-i Şam" (HTŞ) adıyla yeni bir grup kuran El Kaide kökenli teröristlerle çatışıyor.
Russia Today'in haberine göre Türk İHA'lar uçuşları yoğunlaştırdı. Rus uçakları da İdlib semalarında HTŞ'ye ait silah depolarını vurmak üzere havalandı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Demirtaş'ın Hakim Karşısına Çıkacağı Tarih Belli Oldu!
- Van'ın Gururu Asya! 4 Yaşında Kuran-I Kerim'i Hatim Etti
- İlk Beyin Ameliyatının 11 Bin Yıl Önce Aksaray'da Yapıldığı Ortaya Çıktı!
- Iraktaki Savaştan Kaçıp Gelen Şeyme, 16 Çocukla Tek Odalı Evde Kalıyor
- 20 Yıldır Ödenmeyen Fatura, Memurun İflahını Kesti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Fenerbahçeli Taraftarlar Tff Binası Önünde Eylem Yaptı
- Kritik Maç Öncesi Hırvatistan Hoca Değiştirdi
- Katalonya'nın Bağımsızlığını Tanıması Halinde Barcelona, La Liga'dan Atılacak
- Fransa'da Sakatlanan Milli Motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun Tedavisi 12 Hafta Sürecek
- Tff, Hezimetin İçindeki Tek Güzellik Olan 12. Adama Teşekkür Etti
DÜNYA HABERLERİ
- Tam Uyuyacaktı Ki Masanın Altında 4 Metre Uzunluğunda Yılan Gördü!
- Vahşice Öldürülen Gazetecinin Cesedinin Parçaları 2 Ay Sonra Bulundu
- Askerlerle Poz Veren Trump'tan Üstü Kapalı Tehdit
- İspanya Hükümeti, Polis Şiddeti Nedeniyle Katalonya'dan Özür Diledi
- Hollanda'da Provokatif Geziye Yasak: Müslüman Mahallesinde İslam'a Hakaret Edeceklerdi
Bu Haberle İlgili Yorumlar