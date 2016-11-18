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öso: fırat kalkanı'yla hedefimiz büyüdü

ÖSO: FIRAT KALKANI'YLA HEDEFİMİZ BÜYÜDÜ

Özgür Suriye Ordusu'na bağlı Sultan Murad Tümeni'nin komutanlarından Şıhlı, başarılı şekilde devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'yla hedeflerini büyüttüklerini söyledi.

Tarih : 18 Kasım 2016, 11:36
Puan Ver : Öso: Fırat Kalkanı'yla Hedefimiz Büyüdü(5/10)2


Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı Sultan Murad Tümeni'nin komutanlarından Şıhlı yaptığı açıklamada, başta Suriye olmak üzere dünyanın farklı yerlerinde insanlığa karşı büyük suç işleyen ve birçok devletin huzurunu kaçıran terör unsurlarına bütün dünya ülkelerinin "Dur" demesi gerektiğini söyledi.



Suriye'nin toprak bütünlüğünün bozulmadan huzura kavuşması için büyük mücadele verdiklerini belirten Şıhlı, bu konuda kendilere en büyük desteğin de Türkiye'den sağlandığını dile getirdi.



Fırat Kalkanı Harekatı'nda ilk hedefin Cerablus ve çevresinin, ardından da El-Bab'a kadar olan bölgenin terör unsurlarından temizlenmesi olduğunu aktaran Şıhlı, operasyonun kendilerine her konuda güç kattığını vurguladı.



 



kaynak:yenişafak








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