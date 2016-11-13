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ÖSO EL BAB'A YÜRÜYOR: SON 3 KİLOMETRE


ÖSO EL BAB'A YÜRÜYOR: SON 3 KİLOMETRE
Tarih : 13 Kasım 2016, 12:41
Puan Ver : Öso El Bab'a Yürüyor: Son 3 Kilometre(7/10)7


El Bab'da terör örgütü PYD tehlikesinin büyümesi ÖSO güçlerini harekete geçirdi.



Cumartesi El Bab İlçe merkezine ani operasyon kararı alan ÖSO-TSK ittifakı gün boyu süren hazırlıklar sonrası bu sabah 6'da operasyonun startı verdi.



İlçe çevresinde Süsyen, Hazvan, Dana, Kıyran, Uğlen köyleri DEAŞ terör örgütünden temizlendi.








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