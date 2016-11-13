ÖSO EL BAB'A YÜRÜYOR: SON 3 KİLOMETRE
El Bab'da terör örgütü PYD tehlikesinin büyümesi ÖSO güçlerini harekete geçirdi.
Cumartesi El Bab İlçe merkezine ani operasyon kararı alan ÖSO-TSK ittifakı gün boyu süren hazırlıklar sonrası bu sabah 6'da operasyonun startı verdi.
İlçe çevresinde Süsyen, Hazvan, Dana, Kıyran, Uğlen köyleri DEAŞ terör örgütünden temizlendi.
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