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öso, el bab-münbiç yolunda büyük ölçüde kontrol sağladı

ÖSO, EL BAB-MÜNBİÇ YOLUNDA BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL SAĞLADI

TSK'dan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatı'nda Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO), El Bab-Münbiç Karayolu'nda büyük ölçüde kontrol sağladığı belirtildi.

Tarih : 09 Aralık 2016, 12:27
Puan Ver : Öso, El Bab-Münbiç Yolunda Büyük Ölçüde Kontrol Sağladı(9/10)11


Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında düzenlenen hava harekatında El Bab bölgesinde 7 bina ve 3 kontrol noktası imha edildi.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıklamada, Özgür Suriye Ordusu'nun El Bab-Münbiç yolunda büyük ölçüde kontrol sağladığı belirtildi.



Açıklamada, DAEŞ'li teröristlerle, tankların, zırhlı ve silahlı araçların okul, hastane, cami binalarına ya da bitişiğindeki yerlere gizlendiği belirtildi.



Bu yolla taarruzların etkisinin azaltılmaya çalışıldığı tespiti yapıldı.



 



kaynak:ntv








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