ÖSO, İdlib'de çatıştıkları 340 DEAŞ'lı teröristin aileleriyle birlikte kendilerine teslim olduğunu açıkladı.

Türkiye, İran ve Rusya'nın 'çatışmasızlık bölgesi' olarak belirlediği İdlib'de beklenen oldu. Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) çatışmaların sonucunda terör örgütü DEAŞ'tan yüzlerce kişinin aileleriyle birlikte kendilerine teslim olduğunu duyurdu.

SİLAHLARIYLA BİRLİKTE TESLİM OLDULAR

ÖSO'nun açıklamasına göre, Huveyn köyünde sıkışan 340 DEAŞ teröristi, silahlarıyla beraber muhaliflere teslim oldu.

Yakalanan DEAŞ'lıların fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

Kaynak: haberinburada