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öso cerablus'ta 10 köyü geri aldı!

ÖSO CERABLUS'TA 10 KÖYÜ GERİ ALDI!

Suriye'nin kuzeyinde, Cerablus'un IŞİD'den alınması sonrası Özgür Suriye Ordusu ile YPG'nin başını çektiği Suriye demokratik güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor..

Tarih : 29 Ağustos 2016, 15:30
Puan Ver : Öso Cerablus'ta 10 Köyü Geri Aldı!(0/10)


Suriye'nin kuzeyinde, Cerablus'un IŞİD'den alınması sonrası Özgür Suriye Ordusu ile YPG'nin başını çektiği Suriye demokratik güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor.. Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Özgür Suriye Ordusu'nun Cerablus'ta 10, Rai'de de 3 köyü aldığı belirtildi. Köylerdeki PYD mensuplarını etkisiz hale getiren ÖSO üyeleri, çok miktarda mühimmat da ele geçirdi.



Roketler, mermiler, el bombaları, havan mermileri. Tümü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'ye ait. Görüntüler Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus'tan..Türk Silahlı Kuvvetlleri'nin Fırat Kalkanı kapsamında ÖSO'ya bağlı kuvvetlerin ilçenin güneyindeki ilerleyişi sürüyor. Muhalif güçler, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin elindeki bazı köyleri geri aldı.



ÖSO birlikleri köylere konvoy eşliğinde girdi. Köylerdeki Pyd mensuplarını etkisiz hale getiren ÖSO üyeleri çok sayıda mühimmat da ele geçirdi.

Ele geçirilen mühimmatların arasında roketler, mermiler, el bombaları, havan mermileriyle keskin nişancı tüfeği ve çok sayıda fişek var.








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