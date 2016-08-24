

Cerablus'tan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Özgür Suriye Ordusu, Suriye'nin Türkiye sınırındaki Cerablus bölgesinde, DAEŞ'e yönelik operasyonda ilçe merkezinin girişine ulaştı.







ÖSO, Türkiye sınırına üç kilometre mesafedeki Keklice köyünü IŞİD'den aldı ve terör örgütünün bayrağının yerine kendi bayrağını dikti.







Keklice'den sonra operasyona devam eden Türkiye destekli muhalifler Tel Şair, Elvaniye ve Göğüncük köylerinin denetimini sağladı.







Terör örgütü IŞİD'in Türkiye sınırıyla doğrudan temas kurduğu son nokta olan Cerablus'a doğru ilerleyen birlikler, 46 militanı öldürdü.