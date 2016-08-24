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ÖSO CERABLUS'A ULAŞTI, 46 IŞİD'Lİ ÖLDÜRÜLDÜ


ÖSO CERABLUS'A ULAŞTI, 46 IŞİD'Lİ ÖLDÜRÜLDÜ
Tarih : 24 Ağustos 2016, 17:27
Puan Ver : Öso Cerablus'a Ulaştı, 46 Işid'li Öldürüldü(0/10)


Cerablus'tan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Özgür Suriye Ordusu, Suriye'nin Türkiye sınırındaki Cerablus bölgesinde, DAEŞ'e yönelik operasyonda ilçe merkezinin girişine ulaştı.



ÖSO, Türkiye sınırına üç kilometre mesafedeki Keklice köyünü IŞİD'den aldı ve terör örgütünün bayrağının yerine kendi bayrağını dikti.



Keklice'den sonra operasyona devam eden Türkiye destekli muhalifler Tel Şair, Elvaniye ve Göğüncük köylerinin denetimini sağladı.



Terör örgütü IŞİD'in Türkiye sınırıyla doğrudan temas kurduğu son nokta olan Cerablus'a doğru ilerleyen birlikler, 46 militanı öldürdü.








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