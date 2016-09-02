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ÖSO CEPHE HATTINA TAKVİYE YAPIYOR


ÖSO CEPHE HATTINA TAKVİYE YAPIYOR
Tarih : 02 Eylül 2016, 12:25
Puan Ver : Öso Cephe Hattına Takviye Yapıyor(8/10)8


Özgür Suriye Ordusuna bağlı askerler Halep iline bağlı Cerablus ilçesini kurtarmalarının ardından güney ve batıdaki cephe hattına doğru takviye yapmaya başladı. İlçe merkezindeki unsurların büyük çoğunluğunu Cerablus'tan sevk eden Özgür Suriye Ordusunun hedefinde terör unsurları bulunuyor. Belli sayıda muhalif asker ilçede kalarak güvenliği sağlamayı sürdürecek








Etiketler: Öso  Cephe  Hattına  Takviye  Yapıyor    haber

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