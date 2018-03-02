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ÖSO birliklerinin girdiği Raco'dan ilk görüntüler geldi

ÖSO BİRLİKLERİNİN GİRDİĞİ RACO'DAN İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Afrin'de TSK ve ÖSO'nun girdiği Raco'dan ilk görüntüler geldi. Görüntülerde ÖSO güçlerinin araçlarla belde merkezine giriş yaptıkları görülüyor.

Tarih : 02 Mart 2018, 14:10
Puan Ver : Öso Birliklerinin Girdiği Raco'dan İlk Görüntüler Geldi(8/10)4

Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda bugün 42. gün. Afrin'de ATAK helikopterleri ile 9 terörist etkisiz hale getirildi. Afrin'de şu ana kadar 2295 terörist etkisiz hale getirildi, 120 nokta teröristlerden temizlendi. Bu sabah itibarıyla Raco yerleşim biriminde meskun mahal operasyonu başlatıldı. Mesekanlı, Mamalı, Atamanlı köyleri teröristlerden temizlendi. ÖSO güçleri de Raco'nun merkezine girdi.

RACO'DA STRATEJİK NOKTALARA TOP ATIŞLARI

Habertürk muhabiri Çetiner Çetin'in aktardığına göre, Raco kent merkezine 7 noktadan kuşatma yapıldı. Kent merkezindeki terör örgütü PYD'ye ait iki stratejik nokta top atışları ile vuruldu.

YER ALTI TÜNELLERİ TESPİT EDİLDİ

Bölgedeki güvenli kaynakları, operasyon süresi içinde ele geçirdiği 6 PKK/PYD'li teröristin sorgulamalarından aldığı bilgiler doğrultusunda kentte yer altı tünellerinin bulunduğu bölgelerin giriş çıkış noktalarını takibe aldı.

Kaynaklar, Raco kent merkezinde 4 noktada tünel olduğu ve İHA'larla takip edildiği belirtiliyor.

RACO'DAN İLK GÖRÜNTÜLER

Afrin'de TSK ve ÖSO'nun girdiği Raco'dan ilk görüntüler geldi. Görüntülerde ÖSO güçlerinin araçlarla belde merkezine giriş yaptıkları görülüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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