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öso 6 köyde daha kontrolü ele geçirdi

ÖSO 6 KÖYDE DAHA KONTROLÜ ELE GEÇİRDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin verdiği bilgiye göre; Özgür Suriye Ordusu 6 köyde daha kontrolü ele geçirdi.

Tarih : 07 Eylül 2016, 12:02
Puan Ver : Öso 6 Köyde Daha Kontrolü Ele Geçirdi(9/10)11


Genelkurmay Başkanlığı'ndan, koalisyon güçleri desteğindeki Özgür Suriye Ordusu tarafından gerçekleştirilen operasyonlar sonucu

dün 6 köyün terör örgütü IŞİD'den temizlendiği bildirildi.



Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında dün Vukuf, Sadvi, El Eyyubiyah ve Şandi köylerine ilave olarak Sinekli ve Abubiyat köylerinin de kurtarıldığı belirtildi. Böylece 6 Eylül'de teröristlerden temizlenen köy sayısının 6'ya ulaştığı kaydedildi.








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