OSMANLISPORLU SERDAR GÜRLER'İN FATİH TERİM PAYLAŞIMI KAFALARI KARIŞTIRDI
Osmanlıspor'da forma giyen Serdar Gürler, Fatih Terim'le olan fotoğrafını paylaştı, taraftarlar "Galatasaray'a mı geliyor?" diye sordu.
Osmanlıspor forması giyen Serdar Gürler, Instagram paylaşımı ile kafaları karıştırdı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile fotoğrafını 'Günaydın' notu ile paylaşan oyuncuya kısa sürede yüzlerce beğeni ve yorum geldi.
GALATASARAY'A MI GELİYOR?
Serdar Gürler'in bu paylaşımı taraftarlar arasında 'Serdar, Galatasaray'a mı geliyor? şeklinde yorumlandı.
Kaynak: haberinburada
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