

Osmanlıspor Genel Menajeri Ender Yurtgüven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Galatasaray teknik ekibinin maçtan önce saha zeminini incelediğini hatırlatarak, "Sayın Riekerink bu incelemeden ve maç ısınmasından sonra futbolcularına doğru krampon seçimi yaptıramıyor ve aksine Osmanlısporlu futbolcular doğru krampon seçimi yapabiliyorsa bu başarısızlığının öz eleştirisini bahanelere sığınmadan dürüstçe kendisi yapmalıdır." ifadelerini kullandı.



Süper Lig talimatlarında ve geleneklerinde maçın oynanacağı statta rakip takımın antrenman yapması gibi bir durumun söz konusu olmadığını da dile getiren Yurtgüven, şöyle konuştu:



"Kulübümüz futbolcuları da Osmanlı Stadı'nda maç öncesi herhangi bir antrenman yapmamışlardır. Öte yandan maçtan bir gün önce Galatasaray teknik ekibinin sahayı inceleme talebine kulübümüz yönetimi onay verdi. Ben de bizzat bu incelemeler sırasında Galatasaray teknik ekibine refakat ettim ve zeminle ilgili bilgileri de kendileri ile paylaştım."



"ZEMİN, OSMANLISPORLU FUTBOLCULARI DAHA ÇOK ETKİLEDİ"



Genel menajer Yurtgüven, tüm spor kamuoyunun ortak görüşünün, zeminin Osmanlısporlu futbolcuları daha çok etkilediği yönünde olduğunu savunarak, "Sayın Riekerink zeminden şikayet etmek yerine bu zemine şükretmelidir. Zira bu zemin kariyerinde ciddi bir yara almasını önlemiş ve kendisini de çok mutlu eden 1 puanı armağan etmiştir." diye konuştu.



Çok üstün oynadıkları bir müsabakadan 3 puan alamadıkları çok üzgün olduklarını ifade eden Ender Yurtgüven, şöyle devam etti:



"Zemin koşulları zordu ama bu zor koşullarda Osmanlısporlu futbolcular tüm kamuoyunun takdir ettiği güzel bir oyun ortaya koyabilmiştir. Demek ki bunu rakip futbolcular da yapabilirdi. Öyle görünüyor ki rakip futbolculardan çok rakip takımın hocası buna inanmamış olacak ki başarısızlığını örtmek için hedef şaşırtmayı tercih etmiştir. Galatasaray Kulübü, Türk futbolu ve sporu için çok önemli bir camiadır. Bu tarz söylemler elbette iki kulübümüz arasındaki ilişkiyi bozamayacaktır. Bizler bunun ne kadar farkındaysak şu anda görevde olan profesyonel takım hocası da bunun farkında olmalı ve başarısızlığını örtmek için bulduğu bahaneler dolu açıklamaları konusunda daha dikkatli olmalıdır."



Yurtgüven, müsabakada sakatlanarak oyun dışında kalan Serdar Aziz'e Osmanlıspor olarak geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini belirterek, "Kendisine acil şifalar diliyoruz. Zor koşullarda gösterdikleri muazzam ve takdir toplayan performanslarından dolayı da futbolcu kardeşlerimizin hepsinin alınlarından öpüyoruz. İki takımın taraftarlarının maç öncesi ve sonrası sergiledikleri fair play ve dostluk görüntülerinin herkese örnek olmasını da diliyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.







kaynak:sabah