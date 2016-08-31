OSMANLISPOR'DAN FENERBAHÇE'YE TRANSFER ÇALIMI!
Hollanda basını, Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Adam Maher'in Osmanlıspor'a transfer olduğunu yazdı.
Hollanda merkezli de Telegraaf'da yer alan habere göre; ismi Fenerbahçe ile de anılan Adam Maher, salı günü menajeri Sigi Lens ile birlikte Ankara'ya geldi ve Osmanlıspor ile görüşmelere başladı. Sürdürülen görüşmeler sonucunda Osmanlıspor'un teklifini kabul eden Adam Maher'e son anda Roma ve Swansea City'den de teklif geldi.
Roma ve Swansea City'den gelen teklifleri reddeden Adam Maher'in Osmanlıspor'u seçtiği yazıldı. Adam Maher'in Osmanlıspor'da 1 yıl kiralık olarak forma giyeceği eklendi.
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