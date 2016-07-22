Osmanlıspor'un Zimbru'yu elediği UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu maçında tribünlere asılan bir pankart dikkat çekti. Pankartta yazan 'Büyük işleri yalnızca büyük milletler yapar' ifadesi kısa sürede Twitter'da en çok paylaşılan görsellerden oldu.



UEFA Avrupa Ligi 2.ön eleme turunda Moldova temsilcisi Zimbru'yu 5-0 mağlup eden Osmanlıspor taraftarlarını mutlu etti. Bu sonucun ardından UEFA Avrupa Ligi'nde 3. tura çıkan başkent temsilcisi Estonya ekibi Kalju ile eşleşti.







Osmanlıspor-Zimbru maçında gelen galibiyet ve atlanan turun yanı sıra maçtan önce yaşananlarda akıllarda yer etti. Tararftarların darbe karşıtı tezahüratlarına sahne olan maçtan önce saygı duruşunda da bulunuldu. Bu arada tribünlerdeki bir pankart da dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada defalarca paylaşılan pankart maçın öne çıkan detaylarından oldu.