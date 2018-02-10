OSMANLISPOR, UZATMADA ATTIĞI GOLLE GÖZTEPE'DEN 1 PUANI KURTARDI
Spor Toto Süper Ligde Osmanlıspor, uzatma dakikalarında bulduğu penaltı golüyle Göztepe deplasmanından 1 puanı kurtarmayı başardı: 3-3
Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe evinde Osmanlıspor'u ağırladı.
Mücadelenin 23. dakikasında yeni transfer Demba Ba Göztepe'deki ilk golünü kaydederek takımını öne geçirdi. 35. dakikada ise Gouffran farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. Fakat 43. dakikada sahneye çıkan Özer Hurmacı, farkı 1'e indiren golü kaydetti. İlk yarı da 2-1'lik skorla sona erdi.
CASTRO 84'TE ATTI, GÖZTEPE "KAZANDIM" DERKEN...
İkinci yarıda bu kez Cikalleshi 59. dakikada Göztepe ağlarını havalandırarak skora dengeyi getirdi. Maçın son bölümüne girilirken Castro 84. dakikada ceza sahası içindeki karambolden yararlanıp Osmanlı ağlarına golü gönderdi. Fakat son saniyelerde Osmanlıspor penaltı kazandı ve Cikalleshi'yle durum 3-3'e geldi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Göztepe, Osmanlıspor'la 3-3 berabere kaldı.
Bu sonuçla Göztepe puanını 33'e yükseltirken, Osmanlıspor 19. puanını hanesine yazdırdı.
Kaynak: haberinburada
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