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osmanlıspor taht kavgası çıkardı!

OSMANLISPOR TAHT KAVGASI ÇIKARDI!

Lige 4'te 4 yaparak başlayanMedipol Başakşehir, evindeyenilgisiz Osmanlıspor'u 2-0'dan geri gelerek yakaladı.Başakşehir'in haftayı 1 puanlakapatmasıyla Beşiktaş-Galatasaray derbisindeçıkabilecek averajlıgalibiyetlerle zirvenin eldeğiştirmesinin yolu açıldı

Tarih : 26 Eylül 2016, 09:02
Puan Ver : Osmanlıspor Taht Kavgası Çıkardı!(0/10)


Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir, evinde Osmanlıspor'u ağırladı. Zorlu mücadelede 2-0 öne geçmesine rağmen rakibine yakalandı: 2-2.



İlk dakikalarda her iki taraf da minimum pas kaybıyla mücadele ederken ev sahibi Medipol Başakşehir uzun toplarla pozisyon aradı. Ani ataklarla hızlı oyuncularını topla buluşturmak isteyen Osmanlıspor ise öne geçme adına fırsat kolladı.



Devrenin ortalarına doğru pas yüzdesini artıran Başakşehir'de Mossoro atakların kilit ismi olarak öne çıktı. Risk almaktan kaçınan tara¡arın mücadelesinde fazla net pozisyon yaşanmazken devrenin son dakikasında eşitliği Osmanlıspor bozdu.



Ceza sahası dışında sol çaprazda Adrien Regattin'in düşürmesiyle kazanılan serbest vuruşta, Musa Çağıran uzak köşeye doğru sert ve falsolu bir top gönderdi ve yan ağlara giden top muazzam bir şekilde  lelerle buluştu.



Bu gol ilk yarının skorunu da belirlemiş oldu: 0-1. İkinci yarıda Medipol Başakşehir beraberlik için organize olmakta güçlük çekerken kontrollü bir oyun sergileyen Osmanlıspor, İstanbul'da bir gol daha buldu.








Etiketler: Osmanlıspor  Taht  Kavgası  Çıkardı    haber

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