OSMANLISPOR, RYAN DONK'U TAKIMA KATMAK İSTİYOR
İrfan Buz yönetiminde çıkış yakalayan Osmanlıspor, Galatasaray'da forma şansı bulamayan Ryan Donk'un transferi için harekete geçti.
Galatasaray'da sezon başından beri hiçbir lig maçında şans bulamayan Ryan Donk'a sonunda bir talip çıktı!
Bülent Uygun yönetiminde lige kötü bir başlangıç yaptıktan sonra İrfan Buz yönetiminde çıkış yakalayan Osmanlıspor, devre arasında Donk'u kadrosuna katmak istiyor.
RESMİ TEKLİF BEKLENİYOR
Hem yabancı sayısında azalmaya gitmek hem de maaş bütçesinde yer açmak için çalışmalarda bulunan Sarı-Kırmızılılar da Osmanlı'nın Donk'a resmi teklif yapmasını bekliyor. Bu transferin, Galatasaray'ın 7 Ocak'ta Antalya'da başlayacağı kamp çalışmasından önce tamamlanacağı tahmin ediliyor.
Kaynak: haberinburada
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