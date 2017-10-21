Manchester Cityli Sterling'e Irkçı Saldırı! 1 Kişi Gözaltına Alındı
Doğa Harikası Gölcük İmara Açılıyor
Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
Kadroya Alınan Taşeronlar Ssk'lı Olarak Çalışmaya Devam Edecek
Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
Gölcük İmar İhalesini Kurtuluş Tokcan Kazandı
Bedava Tatil Yapayım Derken 30 Bin Liranızı Kaybetmeyin!
Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
Günde 4 Saat Çalışıp 6 Bin Lira Kazanıyorlar
Türkiye Uçan Otomobil İçin Harekete Geçti! 2020'de Uçuşa Çıkacak
Bitcoin'in Filmi Çekiliyor
Yabancı Sınırı Olsa Köşeyi Dönecek Olan Volkan, Boşta Kaldı
Güney Koreli Sanal Para Borsası İflas Başvurusunda Bulundu
Dolar Düşüşe Geçti
Rahatsızlanan Rıdvan Dilmen, Canlı Yayına Çıkamadı
Ünlü Sporcu, Bir Kez Daha Doping Cezasıyla Karşı Karşıya
Türkiye'de Eğitim Harcamaları 160 Milyar Lirayı Aştı
Tudor'un Kovulması Hırvatistan Basınında: Kötü Sonuçlar, Sonunu Getirdi
Ab Komisyonu'ndan Ikea'ya Vergi Kaçakçılığı Soruşturması
Bitcoin'in En Büyük Borsası Bıtfınex Oldu

Osmanlıspor, Kardemir Karabükspor'u 3-0'la Geçti

OSMANLISPOR, KARDEMİR KARABÜKSPOR'U 3-0'LA GEÇTİ

Süper Ligde Osmanlıspor, evinde karşılaştığı Kardemir Karabükspor'u 3-0 mağlup etti, puanını 7'ye yükseltti.

Tarih : 21 Ekim 2017, 17:10
Puan Ver : Osmanlıspor, Kardemir Karabükspor'u 3-0'la Geçti(6/10)2

Süper Lig'in 9. haftasında Osmanlıspor, sahasında Kardemir Karabükspor ile karşılaştı. Osmanlı Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetti.

İrfan Buz yönetiminde çıktığı Kasımpaşa maçını kazanan ancak daha sonra Bursaspor'a deplasmanda mağlup olan Osmanlıspor, rakibini 3-0'lık skorla mağlup etti. Yeni teknik direktörü Tony Popovic ile ilk maçında Kayserispor'u yenen Kardemir Karabükspor ise çıkışını sürdüremedi.

SERDAR GÜRLER'DEN 2 GOL

Osmanlıspor'un gollerini Tiago Pinto (62) ve Serdar Gürler'den (74 ve 85) geldi. Konuk ekip 90+2'de Gabriel Torje ile bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Osmanlıspor kalecisi Karcemarskas ise geçen haftanın ardından bu maçta da kalesinde bir penaltı golüne daha izin vermedi.

Karabükspor 8 puanda kalırken, Osmanlıspor 7 puana yükseldi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Osmanlıspor  Kardemir  Karabükspor  U  3-0  La  Geçti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER