Süper Lig'in 9. haftasında Osmanlıspor, sahasında Kardemir Karabükspor ile karşılaştı. Osmanlı Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetti.

İrfan Buz yönetiminde çıktığı Kasımpaşa maçını kazanan ancak daha sonra Bursaspor'a deplasmanda mağlup olan Osmanlıspor, rakibini 3-0'lık skorla mağlup etti. Yeni teknik direktörü Tony Popovic ile ilk maçında Kayserispor'u yenen Kardemir Karabükspor ise çıkışını sürdüremedi.

SERDAR GÜRLER'DEN 2 GOL

Osmanlıspor'un gollerini Tiago Pinto (62) ve Serdar Gürler'den (74 ve 85) geldi. Konuk ekip 90+2'de Gabriel Torje ile bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Osmanlıspor kalecisi Karcemarskas ise geçen haftanın ardından bu maçta da kalesinde bir penaltı golüne daha izin vermedi.

Karabükspor 8 puanda kalırken, Osmanlıspor 7 puana yükseldi.

Kaynak: haberinburada