OSMANLISPOR, HAZIRLIK MAÇINDA GİRESUNSPOR'U 5-0 YENDİ
Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Osmanlıspor, hazırlık maçında 1. Lig ekibi Giresunspor'u 5-0 yendi.
Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, hazırlık maçında TFF 1. Lig temsilcisi Giresunspor'u 5-0 mağlup etti.
Kızılcahamam'daki kampın son gününde oynanan müsabakanın ilk yarısı golsüz sona erdi. İlk ve ikinci yarıda farklı 2 takımla mücadele eden Osmanlıspor, ikinci devrede bulduğu gollerle karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.
UMUT NAYİR 2 GOL ATTI
Mor-sarılıların gollerini Mehmet Umut Nayir (2), Bifouma, Serdar Gürler ve Regattin kaydetti.
Bugün Ankara'ya dönecek Osmanlıspor, 2 günlük iznin ardından 24 Temmuz Pazartesi günü yeni sezon hazırlıklarına Batıkent'teki tesislerinde devam edecek.
Kaynak: haberinburada
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