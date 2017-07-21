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Osmanlıspor, Hazırlık Maçında Giresunspor'u 5-0 Yendi

OSMANLISPOR, HAZIRLIK MAÇINDA GİRESUNSPOR'U 5-0 YENDİ

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Osmanlıspor, hazırlık maçında 1. Lig ekibi Giresunspor'u 5-0 yendi.

Tarih : 21 Temmuz 2017, 21:10
Puan Ver : Osmanlıspor, Hazırlık Maçında Giresunspor'u 5-0 Yendi(5/10)1

Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, hazırlık maçında TFF 1. Lig temsilcisi Giresunspor'u 5-0 mağlup etti.

Kızılcahamam'daki kampın son gününde oynanan müsabakanın ilk yarısı golsüz sona erdi. İlk ve ikinci yarıda farklı 2 takımla mücadele eden Osmanlıspor, ikinci devrede bulduğu gollerle karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.

UMUT NAYİR 2 GOL ATTI

Mor-sarılıların gollerini Mehmet Umut Nayir (2), Bifouma, Serdar Gürler ve Regattin kaydetti.

Bugün Ankara'ya dönecek Osmanlıspor, 2 günlük iznin ardından 24 Temmuz Pazartesi günü yeni sezon hazırlıklarına Batıkent'teki tesislerinde devam edecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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