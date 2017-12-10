OSMANLISPOR, ALANYASPOR'U 3 PENALTI GOLÜYLE 3-0 YENDİ
Süper Ligde Osmanlıspor, evinde karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor'u kazandığı 3 penaltıyla mağlup etti, puanını 14'e yükseltti.
Spor Toto Süper Ligde günün Başkent'te Osmanlıspor Aytemiz Alanyaspor'u 3-0'lık skorla devirdi.
Ankara ekibinin ilk 29 dakikada kazandığı 3 penaltı vuruşunu da gole çevirmesi, karşılaşmaya damga vurdu. Penaltı gollerini sıra 13'te Cikalleshi, 20'de Musa Çağıran ve 29'da Serdar Gürler kaydetti.
OSMANLISPOR 14 PUANDA
Bu sonuçla Osmanlıspor puanını 14'e yükselterek rahat bir nefes aldı. Üst üste 3. yenilgisini alan Alanyaspor ise 17 puanda kaldı.
Kaynak: haberinburada
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