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OSMANLI HANEDAN REİSİ DÜNDAR OSMANOĞLU, İSTANBUL'A GETİRİLDİ


Osmanlı Hanedan Reisi Dündar Osmanoğlu, İstanbul'a Getirildi
Tarih : 29 Ağustos 2017, 22:00
Puan Ver : Osmanlı Hanedan Reisi Dündar Osmanoğlu, İstanbul'a Getirildi(9/10)5

Saltanat devam etseydi bugün Osmanlı Padişahı olacak olan, Osmanlı Hanedanının en yaşlı üyesi, Sultan 2. Abdülhamid Han'ın 3. kuşak torunu, 1930 Lübnan doğumlu Hanedan Reisi Şehzade Dündar Osmanoğlu Efendi İstanbul'a geldi.

23 yıl sonra vatan topraklarına dönen Osmanoğlu, dün akşam saatlerinde İstanbul'a indi.

ŞAM'DA YAŞIYORDU

Şehzade Dündar Osmanoğlu, sağlık sorunlarından dolayı Suriye'nin Başkenti Şam'dan alınarak, Lübnan üzerinden uçakla Türkiye'ye getirildi.

Hanedan adına açıklama yapan Şehzade Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, Hanedan Reisi Dündar Osmanoğlu'nun Türkiye'de bulunmaktan son derece mutlu olduğunu söyledi.

ERDOĞAN'A RİCA: VAHDETTİN'İN MEZARINI DA GETİRELİM

Aile fertlerinin de Şehzade Osmanoğlu'nun dönüşünden memnun olduğunu aktaran Kayıhan Osmanoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu süreçte emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Dışişleri Bakanımıza ve devlet görevlilerine teşekkür ettiğimizi belirtmek isteriz. Ayrıca, bugün Şam'da yaşamakta olan Dündar Osmanoğlu Efendi'yi nasıl ki Türkiye'ye getirebilmiş isek temennimiz odur ki Şam'da medfun bulunan son Osmanlı Padişahı Sultan Vahdeddin Han'ın da mezarının bu topraklara getirilmesi ve hanedana iade-i itibarın verilmesi arzusu içerisindeyiz. Bu minvalde son günlerde İslam coğrafyasının kanayan yarası Arakan'da yaşayan Müslüman kardeşlerimize yapılan zulüm ve katliamların bizleri derinde üzdüğünü ve bu zulmün son bulması için dua ettiğimizi belirtmek isteriz."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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