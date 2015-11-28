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osmanlı döneminden kalma mayın balıkçı ağına takıldı

OSMANLI DÖNEMİNDEN KALMA MAYIN BALIKÇI AĞINA TAKILDI

Balıkçıların ağına Osmanlı zamanından kaldığı tahmin edilen mayın takıldı. Uzun uğraşlar sonrası mayını güverteye çıkartan balıkçılar, yetkilileri arayarak bilgi verdi

Tarih : 28 Kasım 2015, 11:38
Puan Ver : Osmanlı Döneminden Kalma Mayın Balıkçı Ağına Takıldı(10/10)9


Sarıyer açıklarında balıkçıların ağına takılan mayın, balıkçılar tarafından çıkarılarak yetkililere teslim edildi. Osmanlı döneminden kalma mayın balıkçı ağına takıldı.



Olay, Sarıyer ilçesi Rumeli Feneri'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balık avlamak için balıkçı barınağından ayrılan Paşo Dayı 61 isimli balıkçı teknesi, barınağın dört deniz mili kuzeyine ağ attı. Balıkçıların ağına Osmanlı zamanından kaldığı tahmin edilen mayın takıldı. Uzun uğraşlar sonrası mayını güverteye çıkartan balıkçılar, yetkilileri arayarak bilgi verdi.



Olay yerine gelen jandarma ekipleri mayının patlama ihtimaline karşı balıkçıları ve vatandaşları bölgeden uzaklaştırarak inceleme yaptı. Yapılan incelemeler sonrası Sualtı Savunma Komandoları (SAS) tarafından incelenen mayın savcılık talimatıyla imha edilmek üzere limandan alındı.



Olayla ilgili başlatılan incelemelerin sürdüğü öğrenildi.








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