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OSMANİYE'DEKİ FECİ KAZADA ÖLENLER TOPRAĞA VERİLDİ


OSMANİYE'DEKİ FECİ KAZADA ÖLENLER TOPRAĞA VERİLDİ
Tarih : 06 Haziran 2016, 16:32
Puan Ver : Osmaniye'deki Feci Kazada Ölenler Toprağa Verildi(8/10)10


 Kazada yaşamını yitiren velilerden Hayriye Nur Seviner ile Beş Temmuz İlkokulu 3/A sınıfı öğrencisi kızı Nehir Uludağ'ın cenazeleri İskenderun Devlet Hastanesi morgundan alınarak Kaptanpaşa Camii'ne getirildi. Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın da katılımıyla burada yapılan törende, Seviner'in annesi Kamile ile babası Yusuf Seviner, kızlarının ve torunlarının tabutu başında uzun süre gözyaşı döktü. Dede Seviner, torununun tabutu başında, "Yalnız bıraktın dedeni, nereye gittin dedesi" diyerek ağladı. Seviner, daha sonra kızının tabutu başında helallik isteyip, dua etti. Kızı ve torununun cenazeleri başında sinir krizleri geçiren Kamile Seviner de, "Benim kızlarım. İkiniz de bırakıp gittiniz beni. Ben şimdi ne yapacağım" diyerek gözyaşları döktü.



İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından anne ve kızı Çankaya Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine Bakan Akdağ'ın yanı sıra Hatay Valisi Ercan Topaca, Osmaniye Valisi Kerem Al, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dinçer Ateş, Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, aile yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Öte yandan, kazada hayatını kaybeden öğrencilerden Beritan Keyik ve annesi Sultan Keyik, yakınları Baver Keyik, öğrenci Umut Ayas, annesi Sevgi Ayas, kazada annesi ve kardeşi yaralanan anaokulu öğrencisi Bahadır Karakurt'un cenazeleri Çankaya Mezarlığı'nda, öğrenci Yağmur Keskin ile annesi Müzeyyen Keskin Karaağaç Konarlı Mezarlığı'nda, bir öğrencinin kardeşi Merve Gül, Pembe Şeker Mezarlığı'nda, veli Meral Sarı da Güzelçay Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.



Öğretmen Ahmet Cebeci'nin cenazesinin yarın İskenderun ilçesinde toprağa verileceği, şoför Feruşah Esen'in cenazesinin ise Diyarbakır'a gönderileceği öğrenildi.








Etiketler: Osmaniye  Deki  Feci  Kazada  Ölenler  Toprağa  Verildi    haber

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