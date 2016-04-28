

Osmaniye'nin Hasanbeyli İlçesi'nde PKK terör örgütü, yola döşediği el yapımı patlayıcıyı gece saatlerinde infilak ettirdi. Olay yerine sevk edilen jandarma, yolda tuzaklanmış ikinci bir patlayıcı buldu ve kontrollü patlattı.



Osmaniye-Hasanbeyli Karayolu'nun Buğdaylı Yol Kavşağı'nda dün gece patlama meydana geldi. Sevk edilen jandarma, tuzak olabileceğini değerlendirerek çevrede inceleme yaptı. Yapılan araştırma sonunda patlamanın PKK'lılar tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcıdan kaynaklandığını saptadı.



Ekipler yaptıkları incelemede ilk patlamanın meydana geldiği noktaya yakın bir yerde tuzaklanmış ikinci bir el yapımı patlayıcı tespit etti. Yol trafiğe kapatılırken, bomba imha uzmanı çağırıldı. Yaklaşık 100 kilo ağırlığındaki amonyum nitratla hazırlanmış patlayıcı kontrollü patlatıldı.



Her iki patlamada ölen ve yaralanan olmazken, yola patlayıcıları tuzaklayan teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.