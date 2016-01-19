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OSMANİYE'DE FECİ KAZA


OSMANİYE'DE FECİ KAZA
Tarih : 19 Ocak 2016, 09:15
Puan Ver : Osmaniye'de Feci Kaza(5.3/10)6


Kaza, kadirli-Adana karayolu Kadirli kent girişinde meydana geldi. Adana istikametinden Kadirli yönüne giden Ramazan Işık'ın kullandığı Otomobil, sürücünün kaygan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile birlikte kayarak yoldan çıkıp yol kenarında park halinde duran traktör römorkuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araçta sıkışan Ramazan Işık (28) olay yerinde hayatını kaybetti.



GENÇ ADAM ÖLDÜ, NİŞANLISI AĞIR YARALI



Otomobilde bulunan Ramazan Işık'ın nişanlısı olduğu ve evlenme hazırlıkları yaptıkları öğrenilen Gamze Bayındır ise ağır yaralandı. Genç kız, kazayı görenlerin yardımıyla otomobilden çıkartılarak olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bayındır'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.








Etiketler: Osmaniye  De  Feci  Kaza    haber

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