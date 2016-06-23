OSMANİYE'DE ASKERİ ARACA BOMBALI TUZAK!
Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen patlayıcı, askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildi.
Alınan bilgiye göre, Hasanbeyli ilçesi D-400 karayolu Kalecik köprüsü mevkisinde elektrik trafosunda patlama olduğu yönünde ihbar alan Kırıklı Kalekolu'nda görevli Jandarma ekipleri, bölgeye hareket etti.Trafo yakınında, jandarma personelini taşıyan askeri aracın geçişi sırasında, teröristlerce yola önceden döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.
Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırının ardından bölgede operasyon başlatıldı.
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