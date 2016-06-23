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OSMANİYE'DE ASKERİ ARACA BOMBALI TUZAK!


OSMANİYE'DE ASKERİ ARACA BOMBALI TUZAK!
Tarih : 23 Haziran 2016, 17:12
Puan Ver : Osmaniye'de Askeri Araca Bombalı Tuzak!(7/10)9


Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen patlayıcı, askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildi.

Alınan bilgiye göre, Hasanbeyli ilçesi D-400 karayolu Kalecik köprüsü  mevkisinde elektrik trafosunda patlama olduğu yönünde ihbar alan Kırıklı  Kalekolu'nda görevli Jandarma ekipleri, bölgeye hareket etti.Trafo yakınında, jandarma personelini taşıyan askeri aracın geçişi  sırasında, teröristlerce yola önceden döşenen el yapımı patlayıcı infilak  ettirildi.



Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırının ardından bölgede operasyon  başlatıldı.








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