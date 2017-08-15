Osmaniye T Tipi Kapalı Cezaevi'nden firar etmeye çalışan 17 PKK'lı yakalandı.

DUVARDAN SESLER GELİNCE...

Terör örgütü PKK üyesi olma suçundan hükümlülerin kaldığı koğuşun duvarından sesler geldiğini fark eden nöbetçiler, durumu cezaevi yönetimine bildirdi. Jandarma ekiplerince çevrede tedbir alındıktan sonra koğuşa girildi.

DUVARI DELMİŞLER

Yapılan incelemede koğuş duvarının delindiği anlaşıldı. Bunun üzerine koğuşta kalan mahkumlar M.T, Ö.Y, O.B, M.M.E, S.A, N.O, M.S, M.Ç, S.A, A.İ, E.M, E.D, C.T, H.S, İ.A, K.A.Ö. ve M.O. başka koğuşa alındı.

Duvarı delmek için kullanılan fırça sapı, askı kolu ve boncuk işleme tablosuna el konularak, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: haberinburada