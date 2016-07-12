

Ulaşıma 30 Haziran'da açılan ve bayram süresince ücretsiz olan Osmangazi Köprüsü'nden geçişler dün saat 07.00'den itibaren ücretli oldu. 9 gün boyunca toplam 965 bin araç ücretsiz olarak geçiş yaptı. Köprüden ilk ücret ödeyerek geçenler arasından Cevat Kara, “Son bir iki dakika ile ücretsiz geçişi kaçırdım. Fiyatları çok yüksek buldum” dedi. Gişelerden geçen Faruk Uludağ ise, “Ücretsiz geçişin saatini ve fiyatları biliyordum. Fakat sol arka lastiğim patladı. Onu değiştirince geç kaldık ve ücret ödemek zorunda kaldık” diye konuştu.







‘Fiyatlar çok yüksek'



Köprünün ücretli olmasıyla birlikte geçişlerin azaldığı da belirtildi fakat köprüyü kullanan araç sürücüleri hizmetin güzel olduğunu ancak fiyatların yüksek olduğunu söyledi. Bayramda köprü ve otoyolların ücretsiz olmasından dolayı durma noktasına kadar gelen Topçular Feribot iskelesinde ise köprünün ücretli hale gelmesinden sonra yeniden hareketlilik yaşanmaya başladı.







İşletme ücretlerinin iptali için dava







İstanbul Barosu Avukatı Müşir Deliduman ve Gaziantep Barosu Avukatı Muharrem Ercan, Osmangazi Köprüsü'nden ilk ücretlerin alınmaya başladığı dün Ankara İdare Mahkemesi'ne gönderilmek üzere İstanbul Anadolu Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne verdikleri dava dilekçesinde, Osmangazi Köprüsü'nde alınan işletim ücretinin iptalini ve yürütmenin durdurulmasını istediler.







Osmangazi Köprüsü işletme ücretini düzenleyen işlemin kamu hizmeti amacı ilkesi ile uyumlu olmadığını öne süren avukatlar, diğer çift şeritli yollar ve köprülerden ücret alınmadığını belirterek, “Diğer çift şeritli yollardan ücret alınmamasına karşılık Osmangazi Köprüsü'nün üzerinden geçen çift şeritli yollardan ücret alınması işlemi de hukuka aykırı olmaktadır” dedi.