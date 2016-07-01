O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ'NDEN ARAÇ GEÇİŞLERİ BAŞLADI


OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ'NDEN ARAÇ GEÇİŞLERİ BAŞLADI
Tarih : 01 Temmuz 2016, 09:43
Puan Ver : Osmangazi Köprüsü'nden Araç Geçişleri Başladı(7/10)8


Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüleri arasında 4. sırada  bulunan Osmangazi Köprüsü'nden ilk araçlar geçmeye başladı. Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali  Yıldırım'ın katılımıyla yapılan köprü, bayram sonuna kadar ücretsiz olarak hizmet  verecek. Gece yarısından önce köprüdeki dubalar kaldırılarak turnikelerin  elektronik kısımlarına "ücretsiz" yazısı yazıldı. Köprüyü kullanan araç sürücüler, klakson çalarak geçti. Bazı  sürücüler, köprü girişinde durup "özçekim" yaptı.





"Köprüden ilk geçenlerden olmak için gişelerde bekledik"

Köprüden ilk geçenlerden Yavuz Urgun,  yaptığı  açıklamada, tarihi bir ana tanıklık ettiklerini belirterek bunun için mutlu ve  gururlu olduğunu söyledi. Erdoğan, Yıldırım ve emeği geçenlere teşekkür eden Urgun, "Allah,  böyle büyük açılışları devletimize, milletimize nasip etsin. Köprüden ilk  geçenlerden olmak için gişelerde bekledik. Orucumuzu da zaten açılış töreninin  yapıldığı alanda açtık. Gebze'den Altınova'ya 6 dakikada geldik." diye konuştu. Urgun, tarihi bir ana tanıklık ettiklerini vurgulayarak "Gebze'den  Yalova'ya çay içmek için geçtik. Çayımızı içip sonra geri döneceğiz. 3 saatte  gidip döneceğimiz yolu 12 dakikada katedeceğiz." ifadesini kullandı.

Köprüden otomobiliyle geçen Birol Kaptan da aracının deposunu  Bilecik'te doldurduğunu belirterek "Daha önce de sürekli aynı yolu kullanıyordum.  Şimdi bu yola girdim. Hiç yakıt bile harcamadım. Harika, süper." diye konuştu.








Etiketler: Osmangazi  Köprüsü  Nden  Araç  Geçişleri  Başladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER