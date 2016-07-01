

Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüleri arasında 4. sırada bulunan Osmangazi Köprüsü'nden ilk araçlar geçmeye başladı. Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla yapılan köprü, bayram sonuna kadar ücretsiz olarak hizmet verecek. Gece yarısından önce köprüdeki dubalar kaldırılarak turnikelerin elektronik kısımlarına "ücretsiz" yazısı yazıldı. Köprüyü kullanan araç sürücüler, klakson çalarak geçti. Bazı sürücüler, köprü girişinde durup "özçekim" yaptı.











"Köprüden ilk geçenlerden olmak için gişelerde bekledik"



Köprüden ilk geçenlerden Yavuz Urgun, yaptığı açıklamada, tarihi bir ana tanıklık ettiklerini belirterek bunun için mutlu ve gururlu olduğunu söyledi. Erdoğan, Yıldırım ve emeği geçenlere teşekkür eden Urgun, "Allah, böyle büyük açılışları devletimize, milletimize nasip etsin. Köprüden ilk geçenlerden olmak için gişelerde bekledik. Orucumuzu da zaten açılış töreninin yapıldığı alanda açtık. Gebze'den Altınova'ya 6 dakikada geldik." diye konuştu. Urgun, tarihi bir ana tanıklık ettiklerini vurgulayarak "Gebze'den Yalova'ya çay içmek için geçtik. Çayımızı içip sonra geri döneceğiz. 3 saatte gidip döneceğimiz yolu 12 dakikada katedeceğiz." ifadesini kullandı.



Köprüden otomobiliyle geçen Birol Kaptan da aracının deposunu Bilecik'te doldurduğunu belirterek "Daha önce de sürekli aynı yolu kullanıyordum. Şimdi bu yola girdim. Hiç yakıt bile harcamadım. Harika, süper." diye konuştu.