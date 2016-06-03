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osmangazi köprüsü'nde indirim sinyali

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ'NDE İNDİRİM SİNYALİ

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Osmangazi Köprüsü'nün Ramazan Bayramı'ndan önce açılacağını bildirdi.

Tarih : 03 Haziran 2016, 09:22
Puan Ver : Osmangazi Köprüsü'nde İndirim Sinyali(10/10)12


Arslan, köprünün geçişi için 35 dolar + KDV olarak açıklanan geçiş ücretiyle ilgili de çalışma yapıldığını söyledi.



Osmangazi Köprüsü'nü gezen Arslan köprü projesinin sözleşmesi 2010 yılında imzalanırken dünyada kriz olduğunu hatırlatarak, “O dönemde yüklenicilere müteşekkiriz ki dünyanın finansal olarak sıkıntı yaşadığı bir dönemde ülkemizin geleceğine güvenerek 8 milyar dolarlık bir projeye gözlerini kırpmadan imza attılar” diye konuştu. 7900 kişiyle yoğun bir çalışma yürüttüklerini anlatan Arslan, şöyle devam etti:





2018'de tümü biter

“Sayın Cumhurbaşkanımız birkaç gün önce açıkladılar, bayramdan önce inşallah bu köprüyü hizmete açacağız. Daha önce 40 kilometrelik kısmını hizmete açmıştık, köprüyle birlikte bunu 58 kilometreye çıkaracağız. Özellikle bayram sıkışıklığında insanımızın derdine deva olacak. Hedefimiz sene sonuna kadar toplam 433 kilometrelik projenin 120 kilometresini Bursa'ya kadar hizmete sunmak, İstanbul-Bursa arasını hizmete açmak. Bütün toplam projenin bitirilme tarihi olarak her ne kadar 2020'ye kadar süremiz varsa da 2018 sonuna kadar bitirme hedefimiz var.”



Arslan, Osmangazi Köprüsü'nün 35 dolar artı KDV olarak açıklanan geçiş ücretiyle ilgili çalışma yapıldığını belirterek, “Yeni geçiş ücreti, netleşmesinin ardından kamuoyuyla paylaşılacak” dedi.








Etiketler: Osmangazi  Köprüsü  Nde  İndirim  Sinyali    haber

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