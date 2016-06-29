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osmangazi köprüsü yarın açılıyor

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ YARIN AÇILIYOR

İstanbul ile İzmir arasındaki ulaşım süresini 9 saatten 3,5 saate indirecek Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi'nin en büyük ayağını oluşturan Osman Gazi Köprüsü, yarın açılacak.

Tarih : 29 Haziran 2016, 12:43
Puan Ver : Osmangazi Köprüsü Yarın Açılıyor(5/10)7


AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Kocaeli halkının oldukça heyecanlandığını, yıllardır beklenen bir projenin AK Parti döneminde hayata geçirildiğini belirtti.



Çocukluk döneminden itibaren bu projenin konuşulduğunu vurgulayan Ceyhan, "Bu projenin olması için her şeyi ortaya koyan ve önce iddiasını, sonra icrasını ortaya koyan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, emeği olan herkese şahsım ve kentimiz adına şükranlarımızı sunarız." dedi.



Ceyhan, açılışa yurt dışından da davetliler gelmesinin beklendiğini belirterek, tarihi bir açılış törenine ev sahipliği yapacaklarını, açılışın ardından yaklaşık 15-20 bin kişiye iftar yemeği verileceğini kaydetti.



Köprünün bölgedeki arsa ve konut fiyatlarını artırdığını anlatan Ceyhan, şunları kaydetti:



"Bizi en çok ilgilendiren konuların başında trafik geliyor. Kocaeli olarak hem şansımız hem de şansızlığımız İstanbul'a çok yakın oluşumuz. Şansımız böyle büyük bir kentin yanında olmanın çok faydalarını görüyoruz. Tek bir şansızlığımız oluyor. O da İstanbul'da yaklaşık 3-3,5 milyon aracın kenti terk etmelerinde kullanacakları ana hat, Kocaeli İzmit'ten geçiyor. Hakikaten bizim trafik yükümüz aşılamayacak şekilde keşmekeş oluyordu. İnanıyorum ki Osmangazi Köprüsü'nden sonra trafik konusu hesaplamalarımız ve tahminlerimize göre en az yüzde 30 civarında bir hafifleyecek. Daha sıkıntısız bir bayram trafiği yaşayacağımızı düşünüyoruz. Bununla beraber ikinci otobanımızla ilgili de süreç başlıyor. Türkiye bunu hak ediyor. Sayın Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde, Sayın Başbakanımızın gayretleriyle bizlerin Türk milleti olarak bir ve beraber olarak çok iyi işlere imza atacağımıza inanıyorum."








Etiketler: Osmangazi  Köprüsü  Yarın  Açılıyor    haber

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