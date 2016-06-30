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OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ, KENAN SOFUOĞLU'NUN HIZ GÖSTERİSİYLE AÇILIYOR


OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ, KENAN SOFUOĞLU'NUN HIZ GÖSTERİSİYLE AÇILIYOR
Tarih : 30 Haziran 2016, 17:23
Puan Ver : Osmangazi Köprüsü, Kenan Sofuoğlu'nun Hız Gösterisiyle Açılıyor(8/10)7


Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi'nin en büyük ayağını oluşturan ve bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından törenle açılışı gerçekleştirilecek Osmangazi Köprüsü'nde yaptığı sürüşte saatte 400 kilometre hıza ulaştı.



Açılıştan önce özel izinle gerçekleştirilen geçişte Red Bull sporcusu Kenan, saate 400 kilometreyle Kawasaki H2R model motosikletle en yüksek hıza ulaşan isim oldu.



Dünya Supersport Şampiyonası'nda lider konumda bulunan Kenan, OsmangaziKöprüsü'nün resmi açılışında planladıkları hız denemesini, hava koşulları nedeniyle daha önce yaptı.



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Kenan, özel izinle hava koşullarının uygun olduğu günün erken saatlerinde Osmangazi Köprüsü'nden yaptığı geçişte Kawasaki H2R model motosikletiyle saatte 400 kilometre hıza ulaşmayı başardı. Kenan'ın ulaştığı hız, Dünya Supersport Şampiyonası'nda yarıştığı takımı Kawasaki tarafından H2R motosikletin ulaşabildiği en yüksek hız olarak onaylandı.



Bu özel hız denemesinde 1,5 kilometrelik köprüyü 30 saniyenin altında geçen Kenan, Osmangazi Köprüsü'nün en hızlı geçişini de yapmış oldu.



Kenan, yaptığı açıklamada, 4 ay süren bir çalışmanın ardından 400 kilometreye ulaşarak Kawasaki H2R motosikletiyle ulaşılabilecek en yüksek hıza çıktığını belirtti.








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